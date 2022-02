Camus produit la tournée de GREGOIRE

Et deux mois plus tard, cet album est déjà disque de platine. Le lundi 17 janvier sur la scène de l’Alhambra de Paris, de nombreux fans ont découvert en live des chansons comme " Danse ", le premier single, " On s’envolera " ou encore " J’avance ".

Un album qui comporte onze titres, dont " la promesse " interprétée en duo avec Jean-Jacques Goldman. Si vous n'étiez pas au rendez-vous lundi soir, sachez que Grégoire va parcourir les routes de France pour une tournée de 30 dates. Une tournée qui débutera le 13 avril au Transbordeur à Lyon, à l’Arcadium d’Annecy le 16, à la Carrière de Nantes le 20 et au Bikini de Toulouse le 30.

Grégoire donnera un concert chaque soir pendant plus de deux mois.

Nous avons rencontré Jean-Claude Camus, un producteur très ému par Grégoire, ce nouveau talent de la chanson française. Un personnage sensible et réservé que Jean-Claude Camus a appris à découvrir au fil du temps.



Interview de Jean-Claude Camus, producteur...

Entretien réalisé par Didier Foyer.