On ne circule plus que sur une voie en ce début d'après-midi dans le sesn Cane-Cherbourg de la Nationale 13, à proximitié de Carpiquet. Un poids-lourd transportant du blé s'est couché. Son conducteur, qui a réussi à s'extirper de son véhicule par ses propres moyens, s'est légèrement blessé dans l'accident et a été conduit au CHU de Caen.