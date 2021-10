Kiev (AFP). Ukraine: l'ONU se réunit, la trêve semble tenir dans l'Est

Le Conseil de sécurité de l'ONU tient vendredi une réunion d'urgence sur le conflit afin de débattre de la trêve, globalement respectée, dans l'est séparatiste de l'Ukraine, où se poursuit le retrait des armes lourdes du front. Cette réunion intervient un an jour pour jour de la prise par un commando prorusse du Parlement de Crimée, étape qui marqua le premier pas vers l'annexion de la péninsule ukrainienne par la Russie, qui a précédé l'explosion de violence dans l'Est. Le Conseil de sécurité, qui se réunit à la demande de la France et de l'Allemagne, va entendre des compte-rendus de responsables de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), qui dispose d'équipes d'observateurs dans l'Est ukrainien, avant de mener des consultations à huis clos, ont indiqué des diplomates. Sur le terrain, la situation restait calme vendredi. "En raison de la réduction d'un nombre important d'attaques, et conformément aux accords de paix, le retrait des canons de 100 millimètres () se poursuit le long de la ligne de front", a déclaré un porte-parole militaire ukrainien, Anatoli Stelmakh. De son côté, le dirigeant de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, a affirmé jeudi que ses forces avaient déjà "retiré 90%" de leurs armes lourdes. Le retrait de ces armes, prévu par les accords Minsk 2 signés le 12 février, était censé commencer dimanche et ouvrir la voie à la création d'une zone tampon le long de la ligne de front. Mais Kiev avait jusqu'à présent fait savoir qu'il n'en était pas question avant le respect total du cessez-le-feu. La trêve instaurée à partir du 15 février semble enfin tenir ces derniers jours. Jeudi, l'armée ukrainienne a annoncé pour la deuxième journée consécutive n'avoir aucun mort à déplorer. Des tirs sporadiques ont cependant été rapportés. Jeudi, un journaliste de l'AFP a notamment entendu des échanges de tirs à l'arme automatique dans la ville de Tchermalyk, à 30 km au nord-est de Marioupol, où forces ukrainiennes et combattants rebelles se trouvent à un kilomètre de distance. Cette dernière grande ville de l'Est rebelle sous contrôle de Kiev, située sur les bords de la mer d'Azov est au centre de toutes les attentions, beaucoup craignant qu'elle ne soit la prochaine cible potentielle des séparatistes après la prise la semaine dernière du noeud stratégique ferroviaire de Debaltseve, reliant les villes rebelles de Donetsk et Lougansk. Le conflit, qui a démarré après le renversement de l'ex-président prorusse Viktor Ianoukovitch par les manifestations pro-occidentales du Maïdan, et après l'annexion de la Crimée par la Russie, a fait plus de 5.800 morts en 10 mois. - Kiev reste sur ses gardes - Néanmoins, malgré le respect global du cessez-le-feu, les autorités de Kiev ont averti qu'elles avaient laissé suffisamment "de forces et de moyens le long de la ligne de front en cas de violation du cessez-le-feu" par les rebelles "et les forces russes qui les soutiennent", a indiqué le colonel ukrainien Serguiï Galouchko. "A n'importe quel moment, nos militaires sont prêts à repositionner les équipements au niveau des anciennes lignes et à rapidement repousser l'ennemi", a renchéri le président ukrainien Petro Porochenko, selon des déclarations retransmises à la télévision. De son côté, l'OSCE n'a pas confirmé qu'il s'agissait bien d'un retrait et non d'un mouvement habituel d'armes. "Nous observons des mouvements mais il est encore trop tôt pour dire que le processus a bien lieu", a dit à l'AFP un porte-parole de l'OSCE Michael Bociurkiw."Nous réclamons un inventaire des armes qui existent, une listes des routes empruntées et de connaître les lieux où ils comptent conserver les armes", a-t-il précisé. Sur le plan diplomatique, les Occidentaux semblent peu convaincus de la volonté de la Russie, qu'ils accusent d'armer les rebelles, d'apaiser le conflit. Vendredi encore, Philip Hammond, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que Moscou "ne remplissait pas ses obligations dans le cadre des accords de Minsk". Il a ajouté que la Grande-Bretagne n'excluait pas "la possibilité" d'une prochaine offensive rebelle. Les Etats-Unis, tout en dénonçant des violations du cessez-le-feu, ont néanmoins relevé jeudi un "léger" mieux dans le conflit, premier commentaire positif de Washington depuis des jours.

