Canton de Caen II : un des objectifs de la droite

Le Parti socialiste aura, avec les scrutins des 22 et 29 mars, à coeur de tenter de garder ce territoire.

Les forces en présence

Pour cela, il y a placé Pascal Leroy, 53 ans, et Lucie Salley, 23 ans. Mais la gauche part ici, comme presque partout, divisée puisqu’elle présente, pour le Front de Gauche, Mathilde Fauvel (52 ans) et Jean-Claude Périer (70 ans) et pour Europe Ecologie les Verts, Clara Osadtchy (33 ans, conseillère régionale) et Francescu Garoby (30 ans).

A droite et au centre, l’UMP, l’UDI et le MoDem font cause commune pour tenter de s’emparer de ce canton. Pour cela, Patrick Jeannenez (61 ans, adjoint au maire de Caen), et Stéphanie Yon-Courtin, (40 ans, maire de Saint-Contest), se présentent.

Enfin, sur ce secteur, il faudra également compter sur la présence de deux candidats du Front national : il s’agit de Xavier Botel (50 ans) et de Patricia Bourgeois (42 ans).