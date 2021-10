Paris (AFP). Jean Ferrat, un hommage mais peu d'héritiers

Chanteur engagé, une espèce en voie d'extinction ? Cinq ans après la mort de Jean Ferrat, à qui rendent hommage Marc Lavoine, Cali et d'autres dans un album-hommage à paraître lundi, l'époque n'est pas vraiment à la chanson politique et militante, sauf chez les rappeurs. "En groupe, en ligue, en procession/En bannière, en slip, en veston ()/Avec des gros, des p'tits, des durs/Je suis de ceux qui manifestent": Zebda, groupe "citoyen", ne pouvait rater l'hommage au poète engagé en reprenant un titre écrit par Ferrat en réponse à Georges Brassens pour qui, "sitôt qu'on est plus de quatre on est une bande de cons". L'album de reprises "Des airs de liberté" (Columbia/Sony) réunit une quinzaine d'artistes à l'initiative d'un fan de toujours, Marc Lavoine, cinq ans après la disparition de Ferrat qui, pendant 50 ans, a chanté l'idéal communiste, la fraternité et l'amour et dénoncé la misère humaine. S'y côtoient des évidences ("La montagne", "Ma môme", "C'est beau la vie") et des chansons moins accessibles ("J'arrive où je suis étranger", "Tu aurais pu vivre"). Ferrat est lui-même présent avec la version originale de "Ma France", une ode à la liberté de 1969 censurée en son temps. Mais cet hommage appelle une question : Ferrat a-t-il des héritiers dans la chanson actuelle, des artistes fredonnant l'amour tout en levant le poing ? Depuis les années 1990, de Louise Attaque à Dominique A en passant par Miossec ou Vincent Delerm, la chanson se fait élégante, mais rarement militante. Plusieurs artistes (-M- ou Grand Corps Malade) ont certes rendu hommage en chanson aux dessinateurs tués dans l'attentat contre Charlie Hebdo et Benjamin Biolay a écrit en mai 2014 un titre en réaction à la percée du Front national aux européennes. Mais ils sont finalement peu à prendre la relève des diatribes d'un Renaud ou du "Charlie défend-moi" clamé par Noir Désir en 1996 dans son hymne anti-FN "Un Jour en France". "Le style musical de l'époque n'est pas à l'engagement", confirme à l'AFP la sociologue Béatrice Mabilon-Bonfils, qui étudie le sujet en se rendant dans les concerts. "Pour autant, il existe encore des endroits où des choses se disent", assure l'universitaire en citant Bernard Lavilliers et Zebda. Elle pense aussi au rap, une musique désormais loin d'être cantonnée à "une seule génération ou une seule catégorie sociale". - 'Les mains dans les quartiers populaires' - Les rappeurs Médine, avec sa récente chanson "Don't Laïk" dénonçant un "laïcisme" synonyme d'exclusion, ou Kery James, auteur d'une "Lettre à la République" publiée en 2012, apparaissent ainsi comme des "héritiers" de Ferrat, estime la sociologue. "Aujourd'hui, les rappeurs balancent des choses souvent intéressantes", remarque aussi Cali, l'un des rares chanteurs militants de la scène actuelle. Celui qui s'était rangé aux côtés de Ségolène Royal en 2007 s'interroge d'ailleurs sur l'engagement politique dans "Le coeur chargé comme un fusil", titre figurant dans son album à paraître le 9 mars. La particularité du rap, "c'est d'avoir les mains dans la réalité des quartiers populaires, c'est-à-dire dans les endroits les plus sinistrés du point de vue économique et social", explique Ekoué, membre du groupe de hip-hop La Rumeur, tout en regrettant les "postures" engagées de certains rappeurs, plus avides de "provocation" ou de "buzz" que de porter un réel message. La Rumeur, dont les textes évoquent notamment l'immigration et les relations entre la France et ses ex-colonies, a bataillé pendant huit ans contre une plainte en diffamation du ministère de l'Intérieur, avant d'être définitivement blanchi en 2010. Ce groupe, dont les chansons sont boudées par les radios, publie lundi un nouvel album ("Les Inédits 3") et sera en concert au Théâtre du Rond-Point le 30 mars à Paris. Héritiers à leur façon de Ferrat, les rappeurs sont toutefois absents de son album-hommage. L'interprète de "La Montagne" n'était pas, il est vrai, un grand amateur de ce style, selon son producteur historique Gérard Meys.

