Paris (AFP). Des drones à nouveau observés au-dessus de Paris dans la nuit

Des vols de drones ont à nouveau été aperçus à cinq reprises dans la nuit de mardi à mercredi, entre 23h00 et 02h00, à Paris, a-t-on appris de source policière confirmant une information d'Europe 1. Ces drones, dont le nombre n'a pas été établi précisément, ont été repérés par des témoins et des policiers, notamment aux abords de la place de la Concorde, qui jouxte l'ambassade américaine. Ces petits engins radiocommandés ont également été observés le long de la Seine, à proximité des Invalides, de la Tour Eiffel ou encore au niveau de plusieurs portes de Paris, notamment celles de Saint-Cloud (sud-ouest) et Clignancourt (nord), selon cette source. Ces zones de survol correspondent globalement à celles observées la nuit précédente où cinq drones avaient été aperçus. Le parquet a ouvert mardi une enquête de flagrance pour "vol par aéronef en zone interdite" et les investigations ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens (GTA). Ces vols surviennent alors que la capitale est quadrillée par de très nombreuses forces de l'ordre en raison du plan Vigipirate mis en place depuis les attentats début janvier contre Charlie Hebdo et un supermarché casher Repérage, jeu ou effet de mode, les enquêteurs s'interrogent sur les raisons de ces survols répétés. Il y a un peu plus d'un mois, le 20 janvier, l'Elysée avait déjà été survolé par un drone. Une vingtaine de vols de drones, dont les auteurs n'ont pas été identifiés, ont également été observés depuis octobre en France, aux abords de sites nucléaires du pays.

