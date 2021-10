Paris (AFP). De mystérieux drones aperçus dans la nuit survolant Paris

Au moins cinq drones ont été aperçus survolant le centre de Paris dans la nuit de lundi à mardi, aux abords de l'ambassade des Etats-Unis, de la Tour Eiffel ou de la Concorde, mobilisant les services de police qui n'ont pu mettre la main sur leurs pilotes. Ces vols surviennent alors que Paris est quadrillée par de très nombreuses forces de l'ordre en raison du plan Vigipirate mis en place depuis les attentats début janvier contre Charlie Hebdo et un supermarché casher. Le premier drone a été vu vers minuit survolant l'ambassade américaine, dans le VIIIe arrondissement. Assez rapidement, en raison du caractère sensible des lieux, les premiers services de police présents ont tenté de suivre l'appareil qui "a continué son survol vers les Invalides", a expliqué une source proche de l'enquête, avant que les policiers ne perdent sa trace. Puis, entre 01h00 et 06h00, quatre autres drones sont repérés, "Tour Eiffel, tour Montparnasse, Concorde ils ont été vus survolant de nombreux lieux parisiens". Pour une source policière, le nombre d'appareils semble plus flou: "il y a eu cinq séquences de survols, mais le nombre de drones n'est pas encore vraiment établi". Durant près de six heures, la plupart des services de police de nuit ont été mobilisés dans la capitale pour essayer de repérer les pilotes, en vain. Si ce n'est pas la première fois que des drones sont aperçus à Paris - "cela nous arrive de temps en temps", a confié une source policière - jamais autant n'avaient été vus en une seule nuit. "Il pourrait s'agir d'une action coordonnée mais nous n'en savons pas plus pour l'instant", a expliqué une source proche de l'enquête. - Jeu? Repérages? - "Est-ce un jeu, des repérages pour une action future? L'enquête le dira", s'interroge perplexe un commissaire parisien. Aucune organisation n'a pour l'instant revendiqué une quelconque action. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Paris pour "vol par aéronef en zone interdite", selon une source judiciaire. Les investigations de l'ensemble de ces survols ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens (GTA), le service d'enquête spécialisé pour ce genre d'affaires. "Un groupe de travail dédié, au sein du GTA, d'une dizaine d'enquêteurs spécialisés en aéronautique a été constitué pour travailler exclusivement sur le phénomène de cette nuit", a indiqué à l'AFP la gendarmerie. Les auditions des témoins ont débuté mardi matin. "Il y a beaucoup de témoignages et les enquêteurs doivent trier entre signalements réels et les autres pour déterminer le parcours exact de ces drones", a précisé un enquêteur. Selon certains témoins, les appareils repérés volaient à au moins 100 m d'altitude. "C'est clairement mystérieux, et si a priori la piste terroriste semble écartée, cette affaire est prise très au sérieux", a expliqué ce commissaire. La problématique de ces survols de drones n'est pas nouvelle. Depuis quelques mois, plusieurs de ces appareils ont été repérés aux abords de sites sensibles, nucléaires notamment. Certains vols étaient simultanés, à plusieurs endroits distants de centaines de kilomètres, laissant penser à des opérations concertées. Les pilotes n'ont toujours pas été interpellés. L'un des vols les plus sensibles a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 janvier: de petits drones ont été détectés près de la rade de Brest abritant la base des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, site censé être le plus protégé de France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire