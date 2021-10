Paris (AFP). Coupe Davis: Clément gagne son bras de fer avec Monfils

Le capitaine de l'équipe de France Arnaud Clément a réussi à convaincre Gaël Monfils de disputer le premier tour de la Coupe Davis contre l'Allemagne à Francfort (ouest) du 6 au 8 mars. Monfils, 19e mondial, avait annoncé vendredi son souhait de déclarer forfait pour ce match à la demande de son entraîneur allemand Jan de Witt, qui le jugeait hors de forme. Sa volte-face est de "bon augure" selon Clément. "On a beaucoup échangé avec Gaël. A chaque fois que nous en avons parlé ensemble, je lui ai dit que je ne comprenais pas (son forfait) et que c'était une erreur", a expliqué mardi le capitaine tricolore. L'annonce du Francilien lors du tournoi de Marseille avait provoqué la stupeur du côté de la Fédération française de tennis (FFT), qui s'est activée en coulisses et dans les médias pour tenter de le faire changer. Le président Jean Gachassin, venu le voir lors de l'Open 13, avait fait part de son mécontentement. Lundi, c'est de directeur technique national Arnaud Di Pasquale qui est montré au créneau sur RMC: "Une sélection, ça ne se décline pas. Surtout dans le contexte actuel, avec la blessure de Jo (Tsonga). Aujourd'hui, on a vraiment besoin de lui." "C'est embêtant aujourd'hui au regard du contexte. Et surtout, l'équipe de France, ce n'est pas l?auberge espagnole. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne vient pas quand on en a envie et on ne se retire pas quand on en a envie", a-t-il ajouté. "Ce qui compte, c'est que Gaël soit avec nous, avec l'envie d'être avec nous", a souligné Clément, sans trop s'épancher sur ce revirement de situation. - Simon, N.1 - Un renoncement de Monfils aurait réduit les chances françaises, qui doit déjà faire avec l'absence de Tsonga, blessé au bras droit. Avec le forfait du Manceau (12e mondial), Gilles Simon, lauréat de son douzième tournoi à Marseille dimanche - avec une victoire contre Monfils en finale - est le mieux classé de l'équipe retenue pour jouer à Francfort sur dur et en salle. Le N.16 mondial avait été remplaçant durant toute la campagne 2014, qui avait vu les Tricolores s'incliner en finale à Villeneuve-d'Ascq (Nord) contre la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka. Simon, qui a un bilan médiocre en Coupe Davis (quatre victoires pour huit défaites), n'a plus été titulaire depuis un quart de finale catastrophique en 2013 en Argentine. - Première pour Mahut - Mais il sera "un prétendant très sérieux pour le simple, parce qu'il joue très bien depuis un bon moment maintenant, et remporte de très bonnes victoires", a assuré Clément. Richard Gasquet (N.27) sera également de la partie au côté du vétéran Nicolas Mahut (N.124) qui honore à 33 ans sa première sélection avec les Bleus. L'Angevin s'annonce comme une option intéressante pour le double, lui qui a atteint la finale de l'Open d'Australie au côté de Pierre-Hugues Herbert. Membre de la campagne 2014, Julien Benneteau ne sera que remplaçant, un choix qui s'explique par le début de saison compliqué du Bressan, gêné par une pubalgie récalcitrante. L'Allemagne alignera quant à elle sa meilleure équipe du moment autour de son N.1 Philipp Kohlschreiber. Aux côtés du 25e joueur mondial figureront Benjamin Becker (N.41), Jan-Lennard Struff (N.76) et le spécialiste de double Andre Beggemann. Avec une équipe bis, l'Allemagne avait donné beaucoup de fil à retordre en 2014 en quarts de finale à Nancy à la France, qui s'était imposée 3-2, après avoir été menée 2-0. "Avec Gaël, l'équipe de France est plus forte", a insisté Clément. "C'est important pour ce premier tour d'être le plus fort possible. On va être amenés à jouer une équipe d'Allemagne très costaud. On a eu beaucoup de difficulté contre elle l'année dernière", a-t-il conclu.

