Louane veut rester "Jeune" à jamais

Avant la sortie de son premier disque la semaine prochaine, Louane nous propose d'écouter, après "Jour 1", "Avenir", et "Je vole" de Michel Sardou utilisé dans le film "La famille Bélier, le morceau "Jeune".

Une immersion dans le quotidien d'une ado qui n'aspire qu'à conserver sa vitalité et sa joie de vivre. Le message est clair : Je veux que cela dure toujours !

Devenu César du Meilleur espoir féminin il y a quelques jours, elle touche un public de plus en plus large et conduit sa carrière, pour l'instant, d'une main de maître.