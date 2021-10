Doha (AFP). Mondial-2022: en novembre-décembre, on y est presque

Le football sera très certainement un sport d'hiver lors du Mondial-2022 au Qatar: l'hypothèse d'une Coupe du monde en juin-juillet a été enterrée par le groupe de travail de la Fifa, réuni mardi à Doha, pour qui la période idéale est fin novembre-fin décembre. . "La meilleure" option Il est évident depuis longtemps que malgré les promesses de stades climatisés, la tenue d'un Mondial en plein été au Qatar n'était pas envisageable en raison des températures dantesques. Les hauts responsables de la Fifa l'ont tous reconnu et l'annonce de mardi n'est donc pas une surprise. Dans un communiqué, l'instance mondiale explique que le groupe de travail "a identifié la période qui va de fin novembre à fin décembre comme la meilleure pour le Mondial-2022". La Fifa avait auparavant laissé le président de cette "task force", le Sheikh bahreini Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, par ailleurs président de la Confédération asiatique, faire preuve d'un peu plus de diplomatie en évoquant "d'autres options". Mais Jérôme Valcke, secrétaire général et N.2 de la Fifa, a été tout à fait clair: "Il y a une solution qui émerge de ces discussions, c'est celle de novembre-décembre 2022." La décision définitive revient au Comité exécutif de la Fifa, qui se réunira les 19 et 20 mars à Zurich. Mais il n'y a plus vraiment de suspense. . Pourquoi ces dates ? Une fois l'été et ses températures infernales (parfois plus de 50 degrés) écarté, les périodes envisageables étaient janvier-févier, novembre-décembre ou mai-juin, cette dernière étant privilégiée par les grands clubs européens. Selon le groupe de travail, la période fin novembre-fin décembre répond à plusieurs impératifs. D'abord, elle n'interfère pas avec les jeux Olympiques d'hiver, en février 2022. Le groupe de travail a également jugé qu'il faisait déjà trop chaud en mai et que la préparation du tournoi et de certaines équipes seraient perturbées par le mois du ramadan, en avril. Plus généralement, en optant pour fin novembre-fin décembre, le groupe de travail dit avoir eu le souci d'avoir "le moins d'impact possible sur les calendriers nationaux et internationaux du football". . Un tournoi raccourci? C'est ce que préconise le groupe de travail. Les dates exactes de l'épreuve restent encore à préciser, mais la BBC avance la possibilité d'un match d'ouverture le 26 novembre et d'une finale le 23 décembre. A titre de comparaison, le Mondial-2014 au Brésil s'était tenu du 12 juin au 13 juillet. La Coupe des Confédérations aurait elle lieu aux dates habituelles, c'est à dire en juin-juillet 2021, mais dans un autre pays de la Confédération asiatique. Le Mondial des clubs pourrait lui être organisé au Qatar en novembre-décembre 2021 et servir de répétition au Mondial. Ces derniers points devraient également être discutés en mars à Zurich. . Encore des polémiques Sans surprise, la proposition du groupe de travail, qui aurait pourtant "le plein soutien des six Confédérations", ne fait pas que des heureux.

