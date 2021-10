Athènes (AFP). Athènes propose à Bruxelles dépenses sociales et réformes structurelles

La liste de réformes soumise par le gouvernement grec à ses créanciers comporte un volet de dépenses sociales (électricité et soins gratuits pour les plus modestes) et des mesures structurelles telles que la lutte contre la corruption et la bureaucratie administrative, a indiqué lundi une source gouvernementale. la liste définitive sera envoyée à Bruxelles mardi matin, a indiqué cette source, confirmant la tenue d'une conférence téléphonique des ministres des Finances dans l'après-midi pour examiner le détail des propositions de la Grèce dont dépend la validation du prolongement de l'aide financière au pays.

