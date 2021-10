Bordeaux (AFP). Procès Bettencourt: le tribunal prié de relaxer Woerth, d'oublier la démesure de l'argent

La défense a pris la parole avec verve lundi au procès Bettencourt, l'avocat de l'ex-ministre UMP Eric Woerth réclamant la relaxe pour son client, considérant que sa présence dans ce dossier est purement et simplement une "anomalie". Le conseil du notaire Patrice Bonduelle a de son côté demandé au Tribunal correctionnel de Bordeaux de ne pas se laisser influencer par "la démesure de l'argent" dans cette affaire autour d'une des grandes fortunes de France. "Un fantasme judiciaire", un "égarement", qu'il faut "clore définitivement". Jean-Yves le Borgne, avocat d'Eric Woerth, s'est délecté d'une plaidoirie en faveur d'un prévenu pour lequel le Parquet lui-même avait requis la relaxe. Un prévenu "oublié du non-lieu", dont il n'a cessé de se demander ce qu'il faisait au tribunal. "Il fallait peut-être être que le dossier ressemblât à autre chose que ce qu'il était vraiment () tant il est savoureux, croustillant qu'il y ait un nom qui tout à coup surdimensionne le dossier", a ironisé Me Le Borgne de sa caractéristique voix de stentor, au premier des trois jours consacrés aux plaidoiries de la défense. "Ce n?est pas Eric Woerth qui a fait basculer le dossier dans l?affaire d?Etat, c'est le goût pour l?affaire d?Etat qui a ramené Eric Woerth, et à un moment Nicolas Sarkozy, dans ce dossier", a-t-il résumé. Prévenu secondaire, mais pas le moins médiatisé, des dix hommes jugés dans ce volet "abus de faiblesse" de l'affaire Bettencourt, Eric Woerth, député de l'Oise, est poursuivi pour "recel" d'une somme que lui aurait remise en 2007, alors qu'il était trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy, l'ex-gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre. L'ex-chef de l'Etat, mis en examen en 2013, a finalement bénéficié d'un non-lieu. - 'Concomitance' n'est pas 'causalité' - "Peut-être que le quota de non-lieu que le juge d'instruction s'était imposé dans son inconscient était-il épuisé?", a lancé Me Le Borgne. Néanmoins, pour "défendre un homme, un honneur", l'avocat s'est attaché à démonter toutes les hypothèses de charges. "Recel de quoi?", s'est-il interrogé, soulignant que diverses sommes avaient été évoquées à l'audience, entre 50.000 et 400.000 euros. Financement politique? "On a vérifié dans les comptes de campagne s'il y avait des dépenses couvertes par des fonds dont on ne connaît pas la nature, il n'en est rien. Dans les comptes d'Eric Woerth et de sa famille, rien!". Recel d'un "abus de faiblesse", imputé à Patrice de Maistre? Il a rappelé que son client ne connaissait pas la milliardaire Liliane Bettencourt en 2007 et que son état de vulnérabilité lui était donc "totalement étranger". Enfin, l'avocat a balayé les "coïncidences" entre deux rendez-vous, en janvier et février 2007, entre MM. de Maistre et Woerth et le rapatriement de sommes depuis les comptes bancaires Bettencourt en Suisse: "Sous prétexte que 400.000 euros sont arrivés chez les Bettencourt le 5 février et que M. de Maistre a rencontré M. Woerth le 7 février, on se dit: Ah, voilà l?argent !", a-t-il lancé, appelant à ne pas confondre "concomitance" et "causalité". Avant lui, le premier des avocats de la défense à prendre la parole a demandé au tribunal de ne pas se laisser égarer par "la démesure de l'argent", ni succomber à "l'image de victime" donnée de la richissime héritière de L'Oréal: Me Benoît Chabert, conseil du notaire Patrice Bonduelle, poursuivi pour "complicité d'abus de faiblesse", s'est emporté contre "l'image de victime", de "faible femme" de Liliane Bettencourt, une image selon lui "hurlée au tribunal et à la France" par ses avocats. - A procès extraordinaire, rigueur exceptionnelle - Il a aussi remis en perspective les largesses prodiguées au fil des ans par Liliane Bettencourt, sommes vertigineuses évoquées depuis quatre semaines au procès, mais fort relatives s'agissant de la femme la plus riche de France. Son budget annuel de vacances, a-t-il rappelé, était de 2,6 millions d'euros, ses dividendes annuels tirés de L'Oréal atteignent quelque 360 millions d'euros. "Quand Liliane Bettencourt lègue 10 millions d'euros, ce sont 10 jours de ses revenus", a-t-il relevé.

