Revivez en photos le concert de Bye Bye Leone, Lewis Evans et Natas Loves You au Normandy

Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous samedi soir au Normandy à Saint-Lô. La salle de musiques actuelles saint-loise recevait en concert Bye Bye Leone, Lewis Evans et Natas Loves You. Revivez les moments forts de la soirée en images.