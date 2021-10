Bagdad (AFP). Irak: l'EI fait parader des peshmergas dans des cages

Le groupe extrémiste Etat islamique (EI) a diffusé dimanche une vidéo où il fait parader dans des cages des hommes présentés comme des peshmergas, proférant des menaces contre les combattants kurdes irakiens en guerre contre lui. La mise en scène de ce film repris par le centre américain de surveillance des sites islamistes (SITE) rappelle celle du pilote jordanien brûlé vif dans une cage selon une vidéo diffusée par le groupe le 3 février. La vidéo de dimanche ne montre aucune exécution,les 21 otages se présentant comme 16 peshmergas, deux officiers dans l'armée irakienne et trois policiers de Kirkouk, une ville située à 240 km au nord de Bagdad. Le film ne précise ni le lieu ni la date, mais des sources kurdes ont affirmé à l'AFP que les scènes ont été tournées il y a une semaine sur le marché principal du district de Hawija, tenu par l'EI, à une cinquantaine de kilomètres de Kirkouk. Le film montre chacun des 21 otages, en tenue orange et la tête basse, emmenés vers des cages sur une place entourée de murs en béton et devant lesquelles se tiennent des combattants cagoulés de l'EI portant un pistolet. Un homme barbu portant un turban blanc adresse alors un message aux peshmergas, les appelant à cesser leur combat contre l'EI. "Sinon votre sort sera comme ceux-là, soit dans des cages ou sous terre", prévient-il. Par la suite, ces derniers, toujours dans les cages, sont paradés sur des pick-up dans une rue au milieu de dizaines d'habitants et d'hommes armés. La vidéo ne contient pas de menaces explicites de s'en prendre aux otages, mais ceux-là sont montrés à la fin agenouillés avec derrière eux un homme cagoulé portant une arme automatique ou un revolver. Les images sont entrecoupées de celles de l'exécution du pilote jordanien Maaz al-Kassasbeh et de celle des 21 otages coptes en Libye, le 15 février. Un commandant des peshmergas à Kirkouk, le général Hiyowa Rach, a affirmé à l'AFP que les peshmergas otages avaient été capturés le 31 janvier "lorsque les combattants kurdes avaient repoussé une attaque terroriste de l'EI visant Kirkouk". L'EI contrôle depuis juin 2014 de larges territoires dans le nord et l'ouest de l'Irak et a mené une offensive contre Kirkouk fin janvier pour tenter de capturer cette ville pétrolière où se trouvent les peshmergas depuis le retrait des troupes irakiennes un mois auparavant.

