Genève (AFP). Une avalanche fait 4 morts et un blessé dans les Alpes suisses

L'avalanche qui s'est déclenchée samedi après-midi dans les Alpes suisses a fait quatre morts et un blessé, tous italiens, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par la police du canton du Valais. Un premier bilan, établi samedi, faisait état de trois morts et deux blessés, mais un randonneur, grièvement blessé, a succombé à ses blessures à l'hôpital durant la nuit, a ajouté la police. Deux femmes et deux hommes sont décédés. La cinquième personne est légèrement blessée. Tous avaient 51 ou 52 ans. Un sixième randonneur qui faisait partie du groupe n?a pas été emporté par l?avalanche et est indemne. Tous les randonneurs étaient domiciliées dans la région de Milan. Le danger d?avalanches est significatif dans la partie sud du canton du Valais, avec un degré 3 sur 5, indique la police, ce qui signifie que des avalanches peuvent se déclencher spontanément ou lors du passage d'un skieur. Les Italiens skiaient à la frontière entre la Suisse et l'Italie quand ils ont été emportés par une avalanche autour de 13h40 (12h40 GMT), à proximité du col du Grand Saint-Bernard. Ils ont été retrouvés vivants et quatre d'entre eux ont été héliportés vers des hôpitaux voisins, dans un état grave. Mais trois des skieurs sont décédés pendant leur transport à l'hôpital. La météo difficile, avec des vents violents et un épais brouillard, a compliqué les recherches, notamment pour les hélicoptères qui ont dû se poser loin du site de l'avalanche. Les skieurs évoluaient en hors piste quand une plaque neigeuse d'environ 80 mètres de large sur 300 mètres de long s'est détachée et les a emportés. Les secours, qui ont dû parcourir une grande distance à pied, ont réussi à localiser les skieurs, qui étaient tous équipés de détecteurs de victimes d'avalanches. Certains étaient ensevelis sous 2,50 mètres de neige. Une trentaine de membres des secours et plusieurs hélicoptères ont participé à l'opération, selon la police. Les avalanches ont fait de nombreuses victimes dans les Alpes suisses cet hiver. Au moins 25 personnes ont été tuées depuis le début de la saison.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire