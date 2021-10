Lougansk (Ukraine) (AFP). Ukraine: Londres et Washington envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie

Le Royaume-Uni et les USA ont annoncé samedi qu'ils réfléchissaient à de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de son implication dans le conflit dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, où plusieurs dizaines de prisonniers rebelles et ukrainiens doivent être échangés. A Lougansk, l'une des deux "capitales" séparatistes, une quarantaine de soldats de chaque camp doivent être échangés samedi, la première opération de cette ampleur depuis le début de l'année. Alors qu'un cessez-le-feu peu respecté est censé être en vigueur depuis une semaine, il s'agit d'un nouvelle étape timide dans l'application des accords de Minsk 2 signés le 12 février. Ceux-ci prévoient qu'après la mise en oeuvre du cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes du front, autre mesure toujours pas appliquée, Ukrainiens et rebelles libèrent "tous les prisonniers et les otages" retenus depuis le début du conflit en avril. Mais tandis qu'Angela Merkel et François Hollande réaffirmaient vendredi leur volonté de voir les accords de Minsk appliqués "intégralement", le secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui rencontrait samedi à Londres son homologue britannique Philip Hammond, a déclaré que le Royaume-Uni et les Etats-Unis envisageaient "des sanctions supplémentaires" à l'encontre de la Russie, dont le comportement en Ukraine est selon lui "extrêmement lâche". "Cet échange (de prisonniers) a été très difficile à organiser. Cela fait un mois et demi qu'on travaille dessus", a déclaré à l'AFP la représentante rebelle pour les droits de l'Homme, Daria Morozova. Certains des prisonniers ukrainiens ont été blessés à Debaltseve, a constaté un journaliste de l'AFP, alors que les prisonniers étaient transportés par autobus du fief rebelle de Donetsk vers Lougansk. cessez-le-feu Environ 2.500 soldats ukrainiens ont réussi dans la nuit de mardi à mercredi à s'extirper de ce noeud ferroviaire stratégique de l'est de l'Ukraine, quasiment encerclé depuis des semaines et soumis à des bombardements intenses des combattants prorusses. Selon Kiev, 110 soldats y ont été capturés cette semaine en tentant de fuir. Un proche conseiller de Petro Porochenko, Iouri Birioukov, a par ailleurs annoncé sur sa page Facebook vendredi que 179 soldats ukrainiens avaient été tués en un mois dans la bataille de Debaltseve, 81 étant toujours portés disparus. Le ministre de la Défense ukrainien, Stépan Poltorak, a de son côté révisé le nombre de soldats tués lors de la retraite de Debaltseve à 20, contre 13 auparavant, alors que les rebelles ont annoncé avoir retrouvé les corps de 57 soldats ukrainiens dans les décombres de Debaltseve. - Pas de trêve - L'objectif est maintenant que les engagements de Minsk soient "mis en ?uvre et traduits dans la pratique", a déclaré vendredi la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs de la diplomatie français, allemand, russe et ukrainien devant se rencontrer mardi à Paris pour discuter du conflit. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a tué presque 5.700 personnes en dix mois, selon un récent bilan établi par l'ONU. Kiev et les rebelles s'accusent mutuellement de poursuivre les combats, alors que des tirs d'artillerie résonnaient encore à Donetsk samedi matin, selon un journaliste de l'AFP. Trois civils ont été tués par des bombardements à Avdiïvka, une ville contrôlée par Kiev située cinq kilomètres au nord de Donetsk, a annoncé samedi Viatcheslav Abroskine, chef de la police régionale pro-Kiev. Un soldat ukrainien a été tué et 40 blessés, a par ailleurs déclaré un porte-parole militaire ukrainien, Andriï Lyssenko. Vendredi, il avait annoncé que vingt chars russes avaient franchi la frontière russo-ukrainienne à Novoazovsk, à l'extrémité sud de la ligne de front. Les Ukrainiens craignent que l'important port de Marioupol, dernière grande ville contrôlée par Kiev dans l'Est rebelle, devienne le nouveau point chaud du conflit. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir les séparatistes en leur fournissant des armes et des troupes, ce que Moscou nie farouchement. Mais vendredi, le commandant adjoint de l'Otan, le général Adrian Bradshaw, a fait part de ses craintes d'une tentative par la Russie de conquérir des territoires appartenant à des Etats de l'Alliance atlantique. "La Russie pourrait croire que les forces conventionnelles de grande envergure qu'elle a pu mobiliser en si peu de temps pourraient à l'avenir être utilisés non seulement pour intimider et contraindre (un Etat), mais aussi conquérir des territoires de l'Otan", a-t-il estimé. Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a pour sa part annoncé consulter les dirigeants européens sur "les prochaines mesures" de l'UE en réaction aux violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. - Commémoration du Maïdan -

