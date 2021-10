Paris (AFP). Ukraine: appel à la mise en oeuvre stricte des accords de Minsk

Les chefs de la diplomatie russe, ukrainienne, française et allemande, réunis à Paris pour tenter de sauver le fragile cessez-le-feu dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine, ont appelé mardi à "la mise en oeuvre stricte des accords de Minsk". "Nous appelons à la mise en oeuvre stricte de toutes les dispositions des accords de Minsk, à commencer par un total cessez-le-feu et un retrait complet des armes lourdes", ont affirmé ces responsables, dans une déclaration lue, à l'issue de leur réunion, par le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius.

