Bruxelles (AFP). Grèce: réunion de la dernière chance avec la zone euro

Après deux échecs, Athènes et la zone euro, emmenée par l'Allemagne, se préparent vendredi à un nouveau face-à-face pour tenter d'arracher un compromis sur le prolongement du financement pour la Grèce, sous peine de rouvrir une nouvelle période d'incertitude pour l'Europe. Faute d'accord, la Grèce risque de se retrouver rapidement à court d'argent, et poussée vers la sortie. Une perspective qui inquiète, notamment aux Etats-Unis, où un haut responsable du Trésor a mis en garde contre un possible "regain d'incertitude", avant un Eurogroupe décisif vendredi à partir de 15h00 (14h00 GMT). Cette troisième réunion des ministres des Finances de la zone euro en moins de dix jours, doit trouver un accord sur le prolongement du programme d'aide grec, qui expire le 28 février. Le temps presse, car plusieurs parlements nationaux devront ensuite donner leur aval. La Grèce veut tourner résolument la page de l'austérité. Mais l'Allemagne, représentée par son inflexible ministre des Finances, le conservateur Wolfgang Schäuble, exige qu'Athènes poursuive l'assainissement de ses finances publiques et les réformes structurelles auxquelles elle a consenti en échange de 240 milliards d'euros de prêts. Berlin n'est pas seul sur cette ligne, partagée par la Finlande, les pays baltes, l'Espagne, le Portugal ou encore la Slovaquie. - L'Allemagne bloque - La ministre des Finances portugaise Maria Luis Albuquerque a martelé vendredi dans la presse allemande qu'il y avait "un cadre", "le programme actuel, qui doit être prolongé". Les partenaires d'Athènes "ne sont pas prêts à discuter sous d'autres conditions", a-t-elle asséné. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a jugé dans le Financial Times qu'il serait "impossible" pour lui d'"expliquer aux gens (dans son pays) qu'il faut donner de l'argent pour les salaires et les retraites des Grecs". Mais c'est bien l'Allemagne qui "bloque", a confié jeudi une source européenne. "Il y a un vrai problème de personnes" entre l'austère M. Schäuble et son homologue grec, le flamboyant Yanis Varoufakis. M. Schäuble a derrière lui le gros de l'opinion allemande. Son intransigeance était saluée vendredi par le tabloïd Bild avec un "l'Allemagne dit merci, Wolfgang Schäuble!". Selon un sondage publié jeudi soir, 52% des Allemands trouvent M. Varoufakis et le Premier ministre grec Alexis Tsipras "culottés" et 41% "naïfs". Mais un quart tout de même les jugent "stratégiquement habiles". Athènes a fait jeudi un pas important en demandant une "extension" de l'accord d'assistance financière que la zone euro la sommait d'accepter avant la fin de la semaine. Dans un courrier adressé au patron de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, le gouvernement grec s'est dit également prêt à accepter la "supervision" de l'UE, la BCE et le FMI, et s'est engagé à s'abstenir de "toute action unilatérale" qui saperait ses objectifs budgétaires. - "Cheval de Troie" - Il réclame en échange une certaine "flexibilité" permettant de revenir sur les mesures d'austérité les plus douloureuses, comme M. Tsipras l'a promis pendant sa campagne électorale. Le terme "flexibilité" risque d'être âprement débattu, certains craignant que la Grèce en use pour ne pas tenir ses engagements. A peine la demande d'extension reçue, le ministère allemand des Finances l'a sèchement rejetée, n'y voyant "pas de solution substantielle". Cette position a ensuite été tempérée par le ministre de l'Economie et vice-chancelier, le social-démocrate Sigmar Gabriel, qui a parlé d'une "base de négociations". Athènes a fait fuiter la position défendue par l'Allemagne lors d'une réunion de hauts fonctionnaires jeudi, qui illustre bien toute la méfiance de Berlin vis-à-vis du nouveau gouvernement grec. L'Allemagne a comparé la demande d'extension à un "cheval de Troie" qui viserait à obtenir un "financement-relais" de plusieurs mois et "à mettre fin au programme actuel".

