Heidi Wood expose à l'artothèque de Caen

Dans son exposition 'Museums of the world”, il 'explore l'utilisation de pictogrammes dans la simulation et l'évocation d'un monde.” Il se concentre sur leur exploitation dans la création d'identité visuelle pour les villes dans l'industrie du tourisme. Des oeuvres d'art qui se veulent des véritables logos.

Pour ce faire, Heidi Wood s'imprègne de l'atmosphère propre à chaque ville puis associe des dessins d'objets contenus dans les musées des villes à d'autres formes schématisées.



C'est lors de plusieurs séjours effectués dans la capitale bas-normande, notamment au Musée de Normandie et au Musée d'initiation à la nature qu'Heidi Wood démarrait cet inventaire subjectif. L'artothèque accueille dix de ses créations inédites comme des peintures murales. Un projet qui devrait à terme inclure 26 villes. Un livre d'artiste édité par l'Artothèque de Caen à l'occasion de l'exposition en constitue une première mouture.



Pratique : Jusqu'au 13 mars à l'Artothèque de Caen. Vernissage vendredi 14 à 18h30. Tél. 02 31 85 69 73



