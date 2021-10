Niamey (AFP). Niger: 36 morts dans le largage d'un bombe par un avion non identifié

Trente-six personnes sont mortes et 27 ont été blessées mardi après-midi lorsqu'une bombe larguée par un avion "non identifié" est tombée sur une cérémonie funéraire dans un village du sud-est du Niger, frontalier avec le Nigeria, a indiqué l'armée nigérienne. Mardi à 17H00 (locales, 16H00 GMT), un avion "dont l'origine reste à déterminer" a bombardé la localité d'Abadam côté Niger, faisant "36 morts et 27 blessés", affirme l'armée nigérienne dans un rapport quotidien dont l'AFP a obtenu copie.

