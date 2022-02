Expliquez-vous : Michel Collin, président de la CCI de Caen

Vous êtes à la tête de la CCI depuis fin 2010, mais vous la connaissez bien...



“Je suis d'abord un chef d'entreprise, membre de la CCI depuis dix ans. Avant de devenir président, j'étais trésorier de la Chambre et je présidais la commission tourisme. J'ai ainsi succédé à Serge Foucher avec un peu d'expérience et beaucoup d'enthousiasme.”



Vous êtes élu jusqu'à 2015. Qu'est-ce qui va changer dans les quatre ans à venir ?



“La réforme des collectivités territoriales va pousser les six CCI de Basse-Normandie à associer leurs moyens pour que le territoire soit davantage reconnu. Il nous faut travailler ensemble avec concertation et sérénité. Chaque Chambre locale doit consacrer plus de personnel et de moyens financiers pour être au plus proche des 17 000 entreprises ressortissantes des CCI de la région. Par ailleurs, sur un plan plus caennais, nous allons développer notre communication à l'égard des entreprises, commerces ou services. Nous devons développer chez elles un “réflexe CCI”, pour qu'elles comprennent qu'on peut trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent”.



Le contexte est-il propice à la création d'entreprises à Caen ?



“Le monde de l'entreprise est très fluctuant. En 2010, la CCI de Caen a procédé à plus de 2000 créations, majoritairement de petites et moyennes entreprises (PME). Parallèlement, 1 200 entreprises ont été radiées. Le solde reste donc largement positif et augure un avenir assez serein”.



De manière plus générale, quelle est la situation économique à Caen et dans l'agglomération ?



“Nous recevons des signes encourageants dans certains secteurs de l'industrie, ce qui se traduit par une hausse des trafics, notamment portuaires. Or, on sait que la reprise économique passe d'abord par celle du transport et de l'industrie. Il faut six mois de décalage pour que cela se ressente dans les services et dans les commerces”.



La CCI est responsable des ports de Caen et de l'aéroport de Carpiquet. Quelle est leur situation ?



“Elle est excellente sur le plan portuaire. En 2010, le port de commerce a vu son trafic s'accroître de 18% avec 3 850 000 tonnes. C'est le deuxième meilleur résultat depuis longtemps après deux années particulièrement difficiles. Le port de Caen est le dixième port français toutes catégories confondues. Concernant l'aéroport, il doit poursuivre ses efforts en confortant sa ligne phare Caen-Lyon et en développant la liaison Caen-Orly à des prix toujours abordables. On étudie une possible ligne directe entre Caen et Londres."



































