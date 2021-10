Sortir dans l'Orne : jeudi 19 février

Les festivités du Carnaval sont aussi très présentes à Argentan, l’occasion de réunir tous les Argentanais pour un après-midi de partage et d’amusement. Cette édition 2015 c'est Samedi dès 14h00.

Le soir à partir de 20h30 rendez-vous au tremplin les mauvaises graines avec The National Wooband, The Rocking Pandas, Audiofilm et Mine. C'est 8 l'entrée, 5 euros pour les adhérents. Un événement organisé par la maison des jeunes et de la culture de Verneuil-sur-Avre.

Sinon vous pouvez également participer à la « Veillée Percheronne » à la salle des fêtes de Bretoncelles à partir de 20h00, un grand repas avec des produits locaux et des animations. Vous mangez, vous chantez et vous buvez avec modération. Pour réserver téléphonez au 02 37 37 21 72.