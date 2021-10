Le devenir des Abattoirs Industriels de la Manche, vu de l'extérieur

Les abattoir 2015. Le site de Sainte Cédile emploir près de 600 personnes quand celui d'Antrain en Ille-et-Vilaine en emploie près de 180. Avec une dette abyssale de 24 millions d'euros, le seul espoir serait de trouver un repreneur avec un dossier solide.

Après avoir été plusieurs fois repoussée, la date butoir de dépôt de dossiers a finalement été fixée à ce mercredi 18 février minuit. Détenue à 64% par la coopérative Cap 50, la société l'est aussi à hauteur de 34% par l'entreprise d'aliments pour le bétail, J-DIS.

C'est l'un des derniers abattoirs indépendants et la région autour de Sainte-Cécile et Villedieu-les-Poêles serait très impactée en cas de fermeture. Certains n'ont pas attendu le verdict, ont cherché et trouvé un travail ailleurs.

Sur le marché de Villedieu-les-Poêles, tout près du site d'AIM, les avis sont partagés, entre espoir et résignation :