Céder une ferme laitière : aussi délicat qu'en devenir propriétaire

Posséder son exploitation agricole est le but pour certains jeunes. Et des agriculteurs veulent prendre leur retraite. Les Jeunes Agriculteurs de la Manche ont convié le 17 février des agriculteurs cédants, pour les informer. La démarche est de les inciter à céder leur exploitation à des jeunes.

Une réunion se déroulait à la ferme de Romain et Karine Delarue. Ce jeune couple a repris l'exploitation de monsieur et madame Ledormeur en 2012. Ils ont 28 ans et ont entamé les démarches 3 ans plus tôt ! Le contrat de parrainage et le soutien des cédants ont été déterminants.

Le 31 Mars, les quotas laitiers imposés en 1983 prennent fin. Cette contrainte européenne disparaît, mais les problématiques demeurent. Les laiteries fixent le prix du litre. Le secteur reste très contingenté.

Fabrice Heudier, exploitant agricole de 60 ans, espère céder son affaire dans 3 à 5 ans. Il explique ce qu'il souhaite.

