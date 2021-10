Basket : dernière ligne droite pour l'USOM

Alors que seulement deux matchs sont au programme entre le 6 février et le 10 mars, pas moins de cinq se joueront dans les deux dernières semaines de compétition.



Mais avant d'attaquer ce dernier rush, les Mondevillaises ont eu du temps pour préparer le périlleux déplacement à Nantes, samedi 21 février. La rencontre face à Sarah Michel et ses partenaires vaudra son pesant d'or. Elle pourrait être déterminante en vue du fameux Top 8 synonyme de Challenge Round (qualificatif pour une coupe d'Europe).



Mondeville et Nantes, respectivement 9e et 11e du classement, ne sont qu'à une longueur de la porte d'entrée symbolisée par Charleville-Mézières. Et au contraire d'un staff mondevillais frileux à envisager ces phases finales, les Nanto-Rezéennes ne cachent pas leur espoir. Elles l'ont d'ailleurs réaffirmé à leur manière en s'imposant sur le terrain de Charleville lors de leur dernière sortie.



Mondeville peut s'attendre à un combat difficile contre un adversaire décidé à prendre sa revanche du match aller, où KB Sharp avait donné la victoire aux siennes d'un incroyable tir derrière la ligne des trois points. Les Bas-Normandes seraient néanmoins bien avisées de signer une grosse performance puisqu'elles enchaîneront ensuite quatre matchs face à des adversaires mieux classés.