Le groupe Texas fête ses 25 ans de succès

Il y'a 25 ans les radios françaises diffusaient le premier succès blues / rock d'un groupe de Glasgow, emmené par la voix d'une chanteuse Sharleen Spiteri.

Il s'agit du titre "I don't want a lover" vendu à 2 millions d'exemplaires



Texas - I Don't Want A Lover par cladstrife

8 albums, 30 millions de ventes et 25 ans plus tard Texas est l'un des piliers de la scène pop avec des succès planétaire, comme "Say What You Want" et "Black Eyed Boy" en 1997, "Summer Son" en 1999, "Inner Smile" en 2001 ou plus récemment "The Conversation"



Texas - Summer Son par cladstrife

Pour fêter 25 ans de carrière, Texas sort un double album sur lequel le groupe propose de nouvelles versions de ses succès et 4 inédits dont le single "Start a family".

Le groupe sera en concert à Paris les 11, 12 et 13 mai 2015.

Découvrez le tracklisting

CD1 THE TRUTH & SOUL SESSIONS

1.Start A Family

2. Black Eyed Boy

3. Say What You Want

4. Supafly Boy

5. Halo

6. Inner Smile

7. The Conversation

8. Say Goodbye

9. When We Are Together

10. Are You Ready

11. I Don’t Want A Lover

12. Summer Son

CD 2 (Deluxe Edition)

1. I Don’t Want A Lover

2. Everyday Now

3. Say What You Want

4. Halo

5. Black Eyed Boy

6. Put Your Arms Around Me

7. Summer Son

8. When We Are Together

9. In Our Lifetime

10. In Demand

11. Inner Smile

12. Sleep

13. Say What You Want (All Day Every Day)

14. The Conversation

15. Detroit City