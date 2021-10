Amiens (AFP). Dix ex-Goodyear en garde à vue un an après l'occupation de leur usine

Dix anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, parmi lesquels principalement des cadres de la CGT, ont été placés en garde à vue mardi matin, plus d'un an après l'occupation de l'établissement, a-t-on appris de source judiciaire. Ces anciens salariés, parmi lesquels l'ancien leader de la CGT de Goodyear Mickaël Wamen, avaient reçu une convocation de la police nationale, "pour des faits remontant avant le 22 janvier 2014", c'est-à-dire l'occupation de leur usine d'Amiens-Nord et la séquestration pendant 30 heures du DRH et du directeur de l'usine, a indiqué à l'AFP le procureur d'Amiens Bernard Farret. La CGT, ultra-majoritaire, s'était engagée pendant sept ans dans un bras de fer avec la direction de Goodyear avant de signer un accord en janvier 2014 rendant effective la fermeture de l'usine d'Amiens-Nord, qui employait 1.173 salariés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire