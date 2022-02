Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 10 Janvier

En ce début d'année, voici les sorties d'albums de la semaine.

JULIETTE

On commence avec la chanteuse Juliette. 23 ans de carrière, plus de 10 albums sortis et voici son dernier « No Parano ». Pour la 1ère fois, elle s'est faite aider pour la réalisation de son album. C'est Vincent Segal qui l'a épaulé, lui qui a déjà travaillé avec M, Jeanne Cherhal ou encore Sting. Voici le dernier clip réalisé par la chanteuse:

Vidéo 1 en bas de l'article

CLAIRE KEIM

Une autre française sort son album aujourd'hui. C'est son tout premier, elle que la France connait surtout pour son talent d'actrice. Je veux parler de Claire Keim, avec son album intitulé « Où il pleuvra ». Vous aviez déjà pu entendre sa voix dans le duo qu'elle avait fait il y a déjà plusieurs années avec Marc Lavoine « Je ne veux qu'elle ».

Ici de grands noms de la chanson française lui ont écrit quelques chansons: Francis Cabrel et Ours qui signe son 1er single que vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest « Ca dépend »:

Vidéo 2 en bas de l'article



PUGGY

Enfin nous terminons avec Puggy, le groupe qui réédite son album « Something you might like » sorti en aout dernier. Vous retrouverez 16 titres soit 4 de plus qu'avant et tous des inédits. Il y a par exemple « Father and Son », la reprise du célèbre titre de Cat Stevens qui sera LA chanson officielle du prochain film Largo Winch II avec Tomer Sisley et Sharon Stone. Je vous propose de regarder le clip du titre qui l'a révélé aux yeux du public français « When you know ».

Vidéo 3 en bas de l'article