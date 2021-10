Berlin (AFP). Ukraine: Merkel, Poutine et Porochenko décident de mesures concrètes

Les dirigeantes allemand, russe et ukrainien Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko ont décidé de "mesures concrètes" pour permettre aux observateurs de l'OSCE de surveiller le cesser-le-feu sur le terrain, a annoncé mardi Berlin. "Au regard de la situation à Delbatseve", les trois dirigeants "se sont mis d'accord sur des mesures concrètes pour permettre à l'OSCE de surveiller la situation sur le terrain", alors que l'accord de Minsk prévoit le début du retrait des armes lourdes à partir du mardi 17 février, a écrit dans un communiqué le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. L'équipe des observateurs de l'OSCE chargée de surveiller le cessez-le-feu n'a pu pénétrer dans Debaltseve en raison des hostilités en cours et le retrait des armes lourdes n'avait toujours pas débuté à minuit (22H00 GMT). Les responsables du gouvernement de Kiev et les rebelles se sont accusés mutuellement d'être à l'origine des attaques qui les empêchent de retirer chars, lance-roquettes et artillerie lourde de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Les mesures annoncées par les trois dirigeants russes, ukrainiens et allemands, non détaillées, ont été décidées lors d'un appel téléphonique de la chancelière aux deux présidents lundi soir. Paris avait indiqué que la question avait été auparavant au centre d'une conversation entre le président François Hollande, M. Poutine et Mme Merkel. "La chancelière Angela Merkel et le président ukrainien ont appelé" leur homologue russe Vladimir Poutine "a exercer son influence sur les séparatistes" prorusses "afin qu'ils cessent le feu", a ajouté M. Seibert. Sur le terrain, les combats faisaient rage autour de Debaltseve, n?ud ferroviaire situé à 65 kilomètres au nord du fief séparatiste de Donetsk, et du village de Chyrokine, à une quinzaine de kilomètres du port de Marioupol, dans la partie sud de la ligne de front. Selon le gouvernement ukrainien, les rebelles ont lancé plus de 112 attaques contre les positions de l'armée régulière dimanche, tuant cinq soldats à Chyrokine. Les rebelles ont lancé lundi 38 attaques, la plupart avec des lance-roquettes Grad et des tirs de mortiers, a annoncé le ministère de la Défense sur sa page Facebook.

