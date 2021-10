Elections régionales : le vote en pratique

Dans le cadre des élections régionales 2010 en Basse-Normandie, 58 bureaux de vote seront ouverts à Caen de 8h à 19h les dimanches 14 et 21 mars. Les élus du Conseil municipal et 500 assesseurs bénévoles assureront le fonctionnement de ces bureaux. Et 197 fonctionnaires seront également mobilisés ces jours-là. Pour rappel, comme dans tous les lieux de vote, une carte d'identité est obligatoire. En cas de perte de la carte électorale, une attestation d'inscription pourra être établie le jour du scrutin dans les bureaux de vote.





