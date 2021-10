Saverne (France) (AFP). Profanation d'un cimetière juif: cinq mineurs en garde à vue

Cinq mineurs ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la profanation d'un cimetière juif à Sarre-Union (Bas-Rhin), a annoncé lundi le procureur de Saverne lors d'une conférence de presse. Les mineurs sont âgés de 15 ans et demi à 17 ans, tous originaires de la région et sans antécédents judiciaires, a déclaré le procureur Philippe Vannier, expliquant que l'un d'entre eux s'était dénoncé lundi matin auprès des gendarmes. Au total, 250 tombes ont été dégradées, a précisé le procureur. "La plupart des dégradations sont des renversements de stèles ou des arrachages de colonnes. Quelques caveaux ont également été ouverts sans qu'il ne soit porté atteinte aux défunts", a-t-il dit devant la presse. "Le monument dédié aux victimes de la déportation, qui se trouve à l'entrée du cimetière, a également été détérioré", a-t-il ajouté. "Ce matin, à 10H15, un jeune homme s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Sarre-Union pour se dénoncer en disant qu'il avait participé aux faits", a-t-il détaillé. Ce jeune homme "a mis en cause d'autres garçons. Ils sont cinq au total, tous mineurs et depuis 14H45, ils sont tous en garde à vue". Ces jeunes "originaires de la région" auraient commis les faits jeudi après-midi entre 15H00 et 18H00, selon le parquet. Ils sont "très choqués de la tournure des événements, impressionnés par la mesure de garde à vue dont ils font l'objet", a précisé M. Vannier.

