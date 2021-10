Melun (AFP). Tombes juives profanées: Hollande devrait se rendre mardi dans le Bas-Rhin

François Hollande a annoncé lundi à Montry (Seine-et-Marne) qu'il se rendrait mardi dans le Bas-Rhin, "si les conditions sont réunies" sur le plan de l'enquête, à une cérémonie après la profanation de centaines de tombes dans le cimetière juif de Sarre-Union, la plus importante depuis près de 25 ans. Le chef de l'Etat a aussi appelé la communauté nationale au "sursaut" après ce nouvel acte antisémite et assuré que les Juifs avaient "leur place en Europe et en particulier en France", en dépit de l'appel aux Juifs du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à rejoindre Israël. "Je ne laisserai pas non plus des paroles prononcées en Israël qui laisseraient penser que les Juifs n'auraient plus leur place en Europe et en France en particulier", a lancé M. Hollande. "Mais à nous d'assurer à tous les Juifs de France et, plus largement, à tous les citoyens de France la sécurité, le respect, la reconnaissance et la dignité", a-t-il ajouté. M. Hollande a fait cette déclaration en arrivant à Montry (Seine-et-Marne) où il doit visiter un centre de formation de l'Epide (Etablissement public d'insertion de la défense) destiné aux jeunes en difficulté. Quelque 300 tombes profanées ont été découvertes dimanche peu avant 17H00 par la gendarmerie dans le cimetière juif de cette commune rurale de 3.000 habitants. "Il y a demain une cérémonie. Si les conditions sont réunies, c'est-à-dire s'il y a eu d'abord travail d'enquête, je serai demain dans le Bas-Rhin pour cette cérémonie", a annoncé M. Hollande, appelant la communauté nationale au "sursaut" face à l'antisémitisme.

