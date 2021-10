Paris (AFP). Valls évoque l'islamo-fascisme et appelle les Juifs à rester en France

Manuel Valls a utilisé lundi pour la première fois le terme d'islamo-facisme après les deux fusillades de Copenhague, réplique apparente des attentats de Paris, et la profanation d'un cimetière juif en Alsace, et appelé les Juifs à rester en France. "Pour combattre l'islamo-facisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force", a déclaré le Premier Ministre sur RTL. "Il ne faut céder ni à la peur, ni à la division. Mais il faut en même temps poser tous les problèmes: combattre le terrorisme, mobiliser la société autour de la laïcité, combattre l'antisémitisme". "Il faut désormais une rupture, a-t-il poursuivi. Il faut que l'islam de France assume, qu'il prenne totalement ses responsabilités, c'est ce que demandent d'ailleurs l'immense majorité de nos compatriotes musulmans", a ajouté Manuel Valls. Le Premier ministre a de nouveau déclaré que la France "ne (voulait) pas" le départ des juifs de France en Israël et a critiqué, comme après les attentats de Paris en janvier, les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu exhortant les juifs européen à émigrer en Israël. "Mon message aux Français juifs est le suivant: la France est blessée comme vous, et la France ne veut pas votre départ. Elle vous dit une nouvelle fois son amour, son soutien et sa solidarité. Cet amour est bien plus fort que les actes de haine, fussent-ils répétés. Je regrette d'ailleurs les propos de Benjamin Netanyahu. Quand on est en campagne électorale, ça ne veut pas dire s'autoriser n'importe quelle déclaration. La place des Français juifs, c'est la France", a-t-il déclaré. Revenant sur la profanation de quelque 300 tombes dans un cimetière juif de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin, le Premier ministre a expliqué qu'il n'y avait "pas de piste à ce stade", qualifiant cette profanation d'"acte antisémite", contre lequel il faut "la répression la plus forte qui soit". Il a par ailleurs assuré que le plan Vigipirate serait prolongé "autant que nécessaire, tant que la menace (terroriste) reste élevée". "Il faut dire la vérité aux Français () Il faut s'habituer à vivre avec cette menace terroriste qui est le fruit d'organisations internationales particulièrement barbares comme Daech (organisation de l'Etat islamique) ou Al-Qaïda, mais aussi d'individus radicalisés sur notre sol, qui sont des Français et qui peuvent retourner leurs armes, leurs couteaux, leurs armes à feu, contre nous, contre des militaires, contre des citoyens", a-t-il poursuivi. "Cela fait plusieurs mois, sinon plusieurs années, que nous disons () que la menace est particulièrement élevée, en Europe et donc en France. Et elle le reste, particulièrement élevée, dans notre pays", a ajouté le Premier ministre.

