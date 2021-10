Paris (AFP). Ligue 1: le PSG concède le nul et perd quatre joueurs

Le PSG a vécu un cauchemar en perdant quatre joueurs sur blessure, dont le titulaire Lucas, et en concédant de justesse le nul à Caen (2-2) au Parc des Princes, samedi en L1 avant de recevoir Chelsea mardi en Ligue des champions. Paris a manqué l'occasion de prendre au moins provisoirement la tête du classement en ne revenant qu'à un point de Lyon, qui défie Lorient dimanche en clôture de cette 25e journée. Le PSG, avec autant de points que l'OM (2-2 face à Reims vendredi), reste derrière au nombre de buts marqués. Les Parisiens ont marqué aux meilleurs moments, en tout début de partie par Ibrahimovic (2e) et en fin de première période par Lavezzi (40e), et n'ont guère été inquiétés, à l'image du 8e de finale de Coupe de France remporté mercredi contre Nantes (2-0). Sauf donc en toute fin de match, quand ils étaient réduits à neuf joueurs et ont encaissé coup sur coup des buts de Sala (89e) et Bazile sur un superbe coup franc (90e+2). Car, outre la mauvaise opération comptable, c'est le gros bémol du jour pour Paris: les blessures musculaires en cours de match de quatre joueurs, Cabaye, Marquinhos, Aurier et Lucas. Les trois premiers étaient titularisés aux postes de joueurs ménagés (Thiago Motta, David Luiz et Van der Wiel), tout comme Lavezzi (pour Cavani). Aurier, qui avait été honoré avant le match par le président du PSG et le Parc des Princes en tant que tout frais champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, s'est blessé à vingt minutes du terme alors que les trois changements avaient été effectués, et le PSG a dû finir le match à 10. Et même à 9, puisque Lucas se plaignait des adducteurs à un quart d'heure du terme. Il est d'abord resté sur la pelouse pour faire figuration avant de rejoindre le banc à la 80e. Résultats de la 25e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi: Marseille - Reims 2 - 2 Samedi: Paris SG - Caen 2 - 2 (20h00) Lens - Evian/Thonon Lille - Nice Toulouse - Rennes Monaco - Montpellier Nantes - Bastia

