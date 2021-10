Hockey: Le RHE76 s'offre la deuxième place avant les Play-offs !

Grâce à cette victoire, les Rouennais reprennent la deuxième place du classement en vue des Play-offs. En effet, il fallait plusieurs conditions pour que les Normands puissent obtenir cette deuxième place, et grâce à la victoire d’Amiens contre Gap 5-0 et à la victoire d’Angers contre Lyon 4-3, les trois équipes se retrouvent au même nombre de points mais les jaunes et noirs ont cumulé le plus de points lors des confrontations directes.

Et pourtant, le match commençait mal pour les joueurs d’Ari Salo qui encaissent le premier but peu avant la moitié du premier tiers temps mais les deux défenseurs Antonin Manavian et Jonathan Janil redonnent l’avantage aux dragons à la fin de ce tiers (2-1).

Dès l’entame du 2e tiers, les Dragons font le break par Francis Charland mais break de courte durée puisque les Strasbourgeois réduisent la marque 23 secondes plus tard (3-2).

Les jaunes et noirs prennent définitivement l’ascendant dans cette rencontre en inscrivant quatre nouveaux buts par Loic Lamperier, Maxime Lacroix et un doublé de François-Pierre Guenette (7-2).

Le dernier tiers est géré par les Rouennais qui inscrivent un dernier but par Maxime Lacroix avant que les Alsaciens clôturent la soirée par un 3e but de Preston Shupe.

« Je n’ai pas cherché à aller au contact à chaque présence mais quand j’y suis allé, ça a tenu le coup. J’ai encore deux semaines pour retrouver les jambes avant d’entamer les play-offs à fond »confiait le capitaine Marc-André Thinel heureux de retrouver la compétition.

Du coté de François-Pierre Guenette élu homme du match « Ce qu’il nous manque encore c’est la constance, on a vu qu’on était capable de passer a coté comme à Brest ou Morzine donc quand les play-offs se présentent chaque soir, ça va tellement vite qu’on aura pas le temps de prendre du repos donc c’est important d’être prêt physiquement et on a deux semaines pour le faire ».

Place maintenant aux quarts de finale des Play-offs qui débuteront le 27 et le 28 février prochain sur l’ile Lacroix face à un adversaire qui reste à déterminer.