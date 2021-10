Paris (AFP). Ligue 1: Paris, de Caen à Chelsea

Comment ne pas devenir schizophrène ? Le Paris SG reçoit Caen samedi pour un match de la 25e journée de L1 sans grand clinquant mais important dans la course au titre, avant la venue mardi du Chelsea de José Mourinho, une des grandes affiches de la Ligue des champions. . Paris, question d'équilibre Le président Nasser Al-Khelaïfi avait dit en début de saison que le PSG devait briller dans toutes les compétitions. La bande à Zlatan l'a écouté et, même si le club ne marche pas sur l'eau, il reste engagé dans les deux coupes domestiques, dans la course au titre en championnat, et dans l'épreuve reine continentale. Le coach Laurent Blanc doit donc se livrer à un bel exercice de funambule toutes les semaines à base de rotations, tout en gardant un onze de départ compétitif. Caen fait peu parler de lui, mais ses dernières sorties interpellent: quatre succès consécutifs en L1, avec 11 buts marqués contre 2 seulement encaissés. Personne n'a fait mieux en 2015. Les Normands sont clairement en confiance et arrivent lancés dans un mois de février qui leur réserve, après Paris, un autre déplacement de choix à Marseille, le 27 février pour la 27e journée. . Lyon, toujours sans Lacazette L'OL n'a pas les mêmes soucis de calendrier que le PSG, éliminé de toutes les coupes, d'Europe et hexagonales. La formation de Jean-Michel Aulas peut donc se concentrer sur le championnat, avec un grand rendez-vous déjà coché dans tous les agendas des joueurs: le déplacement au Vélodrome le 14 mars. D'ici là, les troupes d'Hubert Fournier se rendent à Lorient dimanche soir en clôture de la 25e journée. Le coach rhodanien ne pourra compter sur son attaquant vedette Alexandre Lacazette, toujours convalescent, et qui devrait retrouver le groupe pour la 26e journée contre Nantes le 22 février. Les Lorientais, qui s'étaient amusés en seconde mi-temps à Reims le week-end dernier (3-1), se frotteront cette fois à l'un des gardiens les plus talentueux du championnat, Anthony Lopes. . Monaco et Guingamp pensent aussi à l'Europe L'AS Monaco reçoit Montpellier samedi en L1, mais pense forcément à la charnière février-mars qui vient, avec un déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions à la fin du mois, qui précédera deux confrontations contre le PSG en championnat et en quart de finale de la Coupe de France. Le groupe de Leonardo Jardim touchera-t-il ses limites ou surprendra-t-il encore ? En championnat, l'équipe de la Principauté reste sur un revers contre un autre "Européen", Guingamp. L'ancienne formation du président de la FFF Noël le Graët a noirci son calendrier en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de la France (contre Concarneau, CFA) et défiera le Dynamo Kiev en Europa League. En attendant, l'En-Avant se rend à Metz dimanche pour tenter de faire un nouveau pas vers un maintien qui se dessine et, question d'orgueil régional, essayer de rester au classement devant Rennes. Programme de la 25e journée de L1 Vendredi 13 février (20h30) Marseille - Reims 2 -2 Samedi 14 février (16h00) Paris SG - Caen

