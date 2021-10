Washington (AFP). Obama: le meurtre des trois étudiants musulmans aux Etats-Unis est atroce

Le meurtre de trois étudiants américains musulmans, assassinés par un homme hostile aux religions mardi à Chapel Hill, dans le sud-est des Etats-Unis, est "brutal et atroce", a jugé Barack Obama vendredi. "Aux Etats-Unis, personne ne devrait jamais être pris pour cible en raison de ce qu'il est, de son apparence ou de sa croyance", a déclaré le président américain dans un communiqué de la Maison Blanche. C'est la première fois que M. Obama réagissait publiquement à ce triple meurtre, dont les motifs sont encore flous. La police n'a pas encore déterminé si les victimes, Yusor Abou-Salha, Razan Abou-Salha et le mari de Yusor, Deah Shaddy Barakat, ont été tuées à cause de leur religion ou suite à une querelle de voisinage. Plusieurs milliers de personnes ont assisté jeudi à leurs funérailles. "Comme nous l'avons vu avec la présence de tant de personnes aux funérailles de ces jeunes Américains, nous formons tous une seule et même famille américaine", a encore indiqué Barack Obama. L'auteur présumé du triple meurtre, Craig Stephen Hicks, 46 ans, s'est rendu à la police après la fusillade et a été écroué. Il est poursuivi pour assassinat et risque la peine de mort ou la prison à perpétuité. Le FBI, police fédérale, a annoncé qu'il allait aussi enquêter.

