Washington (AFP). Ukraine: Washington accuse la Russie de continuer à déployer des armes lourdes

Les Etats-Unis ont accusé vendredi la Russie de continuer à déployer des armes lourdes dans l'est de l'Ukraine, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu signé jeudi. "Nous sommes très préoccupés par la poursuite des combats () et par les informations concernant des chars et des systèmes de missiles supplémentaires venus ces derniers jours de l'autre côté de la frontière, de Russie", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Jennifer Psaki.

