Vos sorties du Week-end!

DJ Fabulous et DJ Marco vous attendent ce soir au soubock à Cauville pour une grande soirée années 70/80! Entrée à 10¤. Début à 21h.

Demain, Granville Partenaire Européen s'associe à "Café-Chanson" pour proposer deux heures de détente en chansons qui feront voyager les participants en Europe. C'est à la salle de Hérel de 16h à 18h dimanche.

Il y a du sport ce week-end. Du basket féminin avec la 13ème journée du championnat pour les Mondevillaises qui affrontent le club nordiste de Villeneuve d'Ascq. Coup d'envoi à 20h.



De la musique Gospel à Cherbourg. Le Soul Gospel academy chantera à l'église Notre dame du Voeu à 20h45.

Dimanche se déroule le cross-country de Creully. Ce sont les championnats départementaux de la discipline, avec environ 600 coureurs attendus. Le départ sera donné à 11h dans le parc du château. Notez que l'association « courir pour les trisomiques » co-organise cette course importante pour eux. Vous avez pu entendre l'organisatrice tout à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » à 9h45.



Il y a du reggae ce soir au Cargö. C'est Reggae Bashment #4 qui réunit David Rodigan, Général Levy, Top Cat et Biga Ranx etc. C'est à partir de 21h dans la grande salle.

Demain c'est la 9ème foire à la monnaie et aux vieux papiers de Troarn. Seront exposées des monnaies, des médailles, des billets, des actions, des cartes postales, des archives, des timbres, des vieux livres, des affiches et tous documents anciens . RDV De 9h à 17h30, salle des fêtes de Troarn.

Ce week-end, le mois de l'escalade se poursuit avec plusieurs animations à découvrir pour petits et grands dans l'agglomération caennaise. Plus d'infos sur www.tendanceouest.com rubrique radio.

Une course d'orientation originale se déroule cet après-midi. L' association de sports nature spécialisée dans les raids aventure VIKAZIM organise la 5 ème edition du raid « Ca te dit Night Fever »: un Raid par équipe de 2 sans assistance dans la Forêt de Grimbosq. Des épreuves d'orientation nocturnes et conviviales. Vous allez pouvoir entendre l'organisateur tout à l'heure dans le « ça se passe près de chez vous » à 11h25.

Beaucoup de football au programme ce soir. Ce sont les 32èmes de finale de la coupe de France. Plusieurs clubs bans normands sont encore dans la course. A 17h, l'US Avranches affronte Fontenay-Vendée à 17h. L'AS Cherbourg accueille Le-POiré-sur-Vie à 19h30 et puis l'événement c'est aussi Caen-Lyon ce soir à 20h45. Le choc de ligue 1 sera à suivre en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h30.

A noter également que durant ces 2 jours aura aussi lieu le 4ème tour de la coupe de Basse Normandie seniors.

Les chansons de films sont à l'honneur à Cherbourg tout le week-end. Le spectacle proposé fait revivre avec fougue ou nostalgie des moments musicaux portés à l’écran. C'est ce soir à 20h45 et demain à 16h. RDV à l'amphithéâtre du collège Saint Joseph.

Original demain à Bavent, c'est la 5e manche du championnat de Normandie de voitures radio-commandées à l’échelle 1/24. Elle est organisée par l’association Viking modèle club de Moult (VMCM). Ca se passe à la salle de judo et de gymnastique de Bavent toute la journée de dimanche de 7h30 à 20h.

Enfin ce dimanche à Saint Lô. C'est la 3ème brocante-puces au foirail. Petit mobilier, bibelots, livres, disques vinyle/CD, monnaies, jouets anciens, publicité, tableaux, outils, textile,ou encore objets de collection, de décoration ou de simple curiosité seront proposés... L'entrée est libre, c'est de 7h à 18h au foirail route de Torigini.