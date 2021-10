Bonne table : un nouveau venu dans le monde des burgers

Et ça tombe bien, puisqu'un petit nouveau a fait son apparition dans le monde très prisé des burgers, le 231 East Street.

Burgers personnalisés

Deux options s'offrent à nous. Le pack gourmand à 11€ comprenant un burger, des frites fraîches (ou une petite salade verte) ainsi qu'une boisson ou le pack "all inclusive" à 13€, qui comprend les mêmes produits, un dessert en plus. Et si vous n'êtes pas séduit par les menus, vous pouvez toujours opter pour un choix à la carte, le prix des burgers seuls oscillant entre 7 et 8€. La particularité de ce restaurant, c'est surtout de proposer la personnalisation des burgers. Cuisson, sauce et garnitures sont au choix du client.

J'opte pour un bacon cheese burger. Les frites maison, sont bonnes et le burger, parfaitement à mon goût. Ma convive préfère la salade aux frites, qui est faite chaque matin sur place. Un seul regret, les garnitures des burgers ne sont pas assez nombreuses. On aurait aimé apprécier plus d'originalité.

En dessert, nous choisissons des cookies, un au chocolat blanc, le second au chocolat au lait. Nous repartons convaincues par ce petit restaurant.

Pratique. 231 East Street, dans le Centre Commercial Saint-Sever à Rouen.