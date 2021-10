La page "Caen CcommeCapitale" ne capitulera pas !

Face à la menace, les administrateurs de la page Facebook Caen CcommeCapitale ont décidé de faire front. "Nous avons reçu des pressions par téléphone nous exigeant de fermer le groupe et il est hors de question pour nous de s'y plier en fermant cet espace d'échange sur la future Normandie", assure l'un des instigateurs. La différence, c'est que le groupe créé le mois dernier et qui comptait 2 400 adhérents est passé du statut public au statut privé, lundi 9 février, "afin de contrôler les utilisateurs mal intentionnés, qui ne sont pas là pour faire avancer le débat sur la réunification." Le groupe rassemble à l'heure actuelle 1 400 inscrits. "Caen CcommeCapitale vit et vivra, on ne capitulera pas."

Tout comme le groupe désormais privé, la page publique Caen CcommeCapitale existe donc toujours sur Facebook et a été "likée" plus de 1 000 fois. Un compte twitter (@CaenCCapitale) a également vu le jour le 24 janvier dernier, avec pour but de réunir tous ceux qui se posent des questions sur la Normandie réunifiée. Il compte déjà 350 abonnés.