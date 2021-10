Manuel Valls et deux ministres normands en visite

A quelques mois de la réunification des deux Normandies, Manuel Valls sera entouré d'un ministre haut-normand et d'un ministre bas-normand lors de sa visite dans la région, ce vendredi 12 février.

En effet, Bernard Cazeneuve, ancien député-maire de Cherbourg et désormais ministre de l'Intérieur, et Laurent Fabius, ministre des Affaires Etrangères et ancien président de l'agglomération de Rouen, seront du voyage ministériel. Le premier ministre viendra signer à Honfleur, dans le Calvados, les contrats de plan Etat-région (CPER) de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. Ces enveloppes budgétaires, abondées l'Etat et les régions, sont destinées aux investissements publics.

Visite axée sur la Recherche

Les trois membres du gouvernement arriveront à Caen à 10h15 pour visiter le Ganil (Grand accélérateur national d'ions lourds), l'un des quatre plus grands laboratoires du monde pour la recherche des faisceaux d'ions. En effet, les CPER contribuent au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche



Manuel Valls et ses ministres se rendront ensuite à 11H45 à Honfleur, tout près du pont de Normandie afin de signer les contrats avec les présidents socialistes de Haute et Basse-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais.

La visite se poursuivra ensuite en début d'après-midi au Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, pour une visite du campus universitaire et de laboratoires de recherche.