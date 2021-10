Minsk (AFP). Ukraine: Porochenko accuse Poutine de conditions inacceptables

Les traits tirés, le visage fermé, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko poursuivaient jeudi après une nuit blanche leurs négociations marathon à Minsk pour tenter d'arracher un plan de paix pour l'Ukraine, le président ukrainien accusant la Russie de poser des "conditions inacceptables". Après plus de quatorze heures de pourparlers, aucun signe tangible d'une fin des négociations. Il faut dire que les pourparlers sont compliqués. La géographie d'abord: des négociations se déroulent dans deux endroits de la capitale bélarusse. D'un côté, les dirigeants européens et les présidents russe et ukrainien. De l'autre, le groupe de contact sur l'Ukraine, autrement dit l'instance où les séparatistes prorusses et les émissaires du gouvernement ukrainiens négocient chaperonnés par un ambassadeur russe et la représentante de l'OSCE. "Tous bâillent, mais continuent de discuter", a déclaré à l'AFP une source qui assiste aux pourparlers, alors que le temps presse et que les violences en Ukraine n'ont pas faibli, neuf personnes au moins ayant péri ces dernières heures dans des combats et bombardements. Dans le fief rebelle de Donetsk, les tirs d'artillerie tirés des positions séparatistes n'ont pas cessé de la nuit. Le sommet de Minsk est un ballet de conseillers, de portes ouvertes et refermées, de conciliabules à trois - Hollande-Merkel avec Poutine, Hollande-Merkel avec Porochenko - et de négociations autour d'un plateau repas dans l'imposante salle aux colonnes de marbre de la présidence bélarusse. Jeudi matin, le président Petro Porochenko se montrait pessimiste. "Malheureusement, il n'y a pas encore de bonnes nouvelles. Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle", a déclaré M. Porochenko à l'AFP. "Il y a des conditions (posées par les Russes) que je considère comme inacceptables", a-t-il ajouté. "Angela Merkel et le président François Hollande nous aident beaucoup", a salué M. Porochenko, parlant d'une situation "très difficile", . L'"espoir" de signature d'un accord se profilait cependant à l'horizon du côté du Groupe de contact, d'après une source diplomatique. Signe que les discussions sont entrées dans une phase décisive, les dirigeants séparatistes de la "république" autoproclamée de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, et de Lougansk, Igor Plonitski, ont rejoint le Groupe de contact pour les négociations. Cet accord porterait "sur la mise en oeuvre concrète de l'accord de Minsk du 5 septembre", a précisé la source. Resté pour l'essentiel lettre morte, le "protocole" de cessez-le-feu signé le 5 septembre à Minsk, développé par un mémorandum du 19 septembre, est jusqu'à présent le seul accord signé par toutes les parties pour tenter de régler un conflit qui a fait plus de 5.300 morts en dix mois. "Nous ne pouvons pas nous en aller sans un accord sur un cessez-le-feu inconditionnel", a résumé sur sa page Facebook Valeri Tchaly, un conseiller du président ukrainien. Illustration des négociations sous tension, une journaliste de l'AFP a pu apercevoir à travers une porte entrouverte les présidents russe et ukrainien discutant debout et face à face de manière très animée, peu après avoir échangé une très brève poignée de main. S'il n'a pas été rendu public, le texte qui sert de base aux pourparlers a pour objectif de régler des questions épineuses: rétablir le contrôle de Kiev sur la frontière ukraino-russe dans les régions aux mains des rebelles, définir la ligne de front afin d'entamer un retrait des armes lourdes ou encore déterminer le "statut des territoires" conquis par les séparatistes. Les quatre dirigeants tentent de s'accorder sur un plan de paix, au lendemain de la mort de 49 personnes dans l'est de l'Ukraine, l'une des journées les plus meurtrières depuis le début du conflit en avril, qui a fait plus de 5.300 morts. - Poutine contre tous - La rencontre au Bélarus a été organisée au terme d'une semaine d'intenses consultations diplomatiques dont les dirigeants français et allemand, qui s'étaient rendus vendredi à Moscou pour y rencontrer M. Poutine, ont pris l'initiative. Avant le sommet, les soldats ukrainiens et rebelles intensifiaient leurs combats sur le terrain pour arriver en position de force à la table des négociations. Selon l'Elysée, le président français et la chancelière allemande comptent "tout essayer" pour trouver une issue diplomatique à une crise qui a généré la pire période de confrontation entre la Russie et les Occidentaux depuis la fin de l'URSS en 1991.

