Le ciel est souvent clair ou peu nuageux en soirée, et l'ambiance se rafraîchit un peu, quelques gelées se produisant dans les terres, mais aussi sur la côte Ouest.

En seconde partie de nuit, brumes et nuages bas se forment, et l'atmosphère se radoucit un peu sur le matin.

Les températures minimales s'abaissent entre 0 et -3 degrés dans les terres et vers la baie du Mont-Saint-Michel, entre 1 et 4 degrés sur les côtes du Cotentin.