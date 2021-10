Paris (AFP). Rocancourt, l'escroc des stars, a été remis en liberté

La justice a ordonné mercredi la remise en liberté de "l'escroc des stars" Christophe Rocancourt, mis en examen et placé en détention provisoire vendredi dans l'affaire du vol de plus de 50 kg de cocaïne au siège de la police judiciaire de Paris, a annoncé à l'AFP son avocat, Me Jérôme Boursican. Dans ce dossier, Christophe Rocancourt est notamment soupçonné d'avoir été en contact en détention avec le suspect du vol, l'ex-policier de la brigade des stupéfiants Jonathan G., qui lui aurait demandé de l'aide pour récupérer 200.000 euros en liquide à l'extérieur, ont expliqué des sources proches du dossier. Il conteste les faits.

