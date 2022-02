Sorties cinéma de la semaine du mercredi 5 Janvier

Premières sorties ciné de l'année 2011 en ce mercredi. Voici une sélection de 3 films:



Tout d'abord une comédie française « la chance de ma vie » avec François Xavier Demaison et Virgnie Efira. Un homme qui n'arrive pas à construire de relation car dès qu'il sort avec un femme il lui porte la poisse, ce qui évidemment les fait fuir. Regardez la bande annonce:

Vidéo 1 en bas de l'article



Il y a aussi le nouveau film de Sofia Coppola: « somewhere ». Une comédie dramatique. Johnny Marco, un auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans. Un film à l'ambiance mélancolique comme sait si bien les retranscrire la jeune réalisatrice. Voici la bande annonce:

Vidéo 2 en bas de l'article

Et puis un film social débarque sur les écrans. « Même la pluie » avec le ténébreux Gael Garcia Bernal . Une collaboration française, mexicaine et espagnole. Un réalisateur et son producteur partent tourner en Bolivie et payent à des tarifs très raisonnables les comédiens et figurants locaux. Mais le tournage va être perturbé par une révolte des habitants contre la privatisation de l'eau qui les empecherait d'avoir accès à l'eau potable et donc vivre tout simplement. Les cinéastes vont donc devoir choisir entre leur projet et soutenir leurs comédiens.

Vidéo 3 en bas de l'article