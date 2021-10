US Quevilly, les supporters vous disent merci (galerie photos)

Des matchs âpres contre Déville-Maromme et Pacy-sur-Eure aux victoires contre les Guadeloupéens des Abymes et les Réunionnais de Saint-Louisienne en passant par les exploits contre Orléans et Bastia, les hommes de Manu Da Costa ont une nouvelle fois fait rêver le peuple jaune et noir.

Une fièvre qui est montée progressivement et qui a atteint son point culminant en 16e de finale, au stade Diochon, avec une victoire aux tirs aux buts contre le Bastia de Djibril Cissé. Et si l'aventure se termine cruellement pour l'US Quevilly, nul doute que sa jeune garde saura en tirer l'expérience nécessaire pour aller encore plus loin les prochaines années.

Photos Romain Flohic.