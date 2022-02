La Chine n'est plus un rêve pour le peintre Jean-Luc Blaise

A bientôt 60 ans, Jean-Luc Blaise a décidé d'exporter son travail à l'international. Une exposition à Montréal au Canada et deux autres en Chine lui sont déjà promises. Mais avant de mettre le cap sur l'étranger, il présentera également ses oeuvresdans son atelier trouvillais, la Blaisefactory. Toujours prêt à aider les jeunes artistes, il entend d'ailleurs transformer ce lieu en espace d'échanges pour des peintres du monde entier.



Quête d'évasion

Ce natif de Brest se plaît à évoquer la naissance de sa passion pour la peinture : “ elle m'est venue d'un film sur Van Gogh avec Anthony Quinn” . Installée en Basse-Normandie depuis 1982 “grâce à Trouville”, il se souvient de ses premières toiles vendues l'été de ses 18 ans à Saint-Malo. La peinture comme levier vers l'évasion, il dit “ vivre dans le rêve, alors que beaucoup de personnes vivent dans le cauchemar” .

Sur la toile, place à la couleur et à une grande variété de formes qui traduisent généralement de fortes émotions. La haine côtoie l'amour, le conflit tutoie la paix.

Sa compagne, Geneviève Taillet, est pour beaucoup dans la dynamique internationale donnée à sa carrière ces derniers mois. La Chine ? “ Parce que nous avons rencontré une jeune interprète chinoise étudiante à Caen qui nous a poussés à proposer des expositions là-bas” , expliquent-ils. En octobre dernier, ils sont alors partis un mois et demi dans le sud-est du pays pour préparer l'exposition qui investira 800m2 du musée des Beaux Arts de Fuzhou. “ Et puis, la Région Basse-Normandie nous a soutenus pour décrocher une seconde exposition, cette fois-ci à Xiamen” , se réjouit-il.



Pratique. 81, rue de l'Oratoire à Caen ou blaisefactory.com.



