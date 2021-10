Kiev (AFP). Ukraine: 19 soldats tués dans l'Est ces dernières 24 heures

Au moins 19 soldats ukrainiens ont été tués ces dernières 24 heures au cours de combats dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée ukrainienne alors qu'un sommet se tient dans la soirée à Minsk pour tenter de mettre fin au conflit. "Dix-neuf soldats ont été tués et 78 blessés au cours des dernières 24 heures", a déclaré Vladislav Selezniov. Parmi eux, cinq soldats ont été tués au cours de l'attaque au lance-roquettes multiple Smertch qui a touché mardi la ville de Kramatorsk, siège du quartier général de l'armée ukrainienne dans l'est rebelle du pays.

