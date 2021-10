Grenoble (AFP). La glace se brise: deux adolescents meurent noyés dans un lac gelé

Ils jouaient sur la glace. Elle s'est brisée: deux adolescents âgés de 14 et 15 ans sont morts noyés lundi dans un lac gelé de Haute-Savoie, l'un des deux en allant au secours de l'autre. Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux du drame, vers 16H00 lundi, trois adolescents jouaient sur le lac gelé de Thyez, commune située à quelques kilomètres à l'ouest de Cluses, en Haute-Savoie. Ils s'amusaient à jeter un bout de bois sur la glace et à aller le récupérer à tour de rôle. Jusqu'à ce que la fine couche blanche rompe sous le poids de l'un des deux jeunes hommes. Le premier adolescent est tombé dans l'eau alors qu'il marchait sur la glace. Cherchant à secourir son camarade, le second s'est avancé à plat ventre jusqu'au trou, provoquant à son tour une rupture de la fine couche de glace. Il s'est retrouvé projeté dans l'eau, ont indiqué les gendarmes. Un troisième adolescent, âgé de 15 ans, qui accompagnait les deux victimes, aurait alors tenté de les secourir mais se serait ravisé en voyant la dernière victime disparaître sous l'eau glaciale, a précisé le parquet de Bonneville. Selon un jeune témoin de la scène interrogé par France 3 Alpes, l'une des deux victimes "s'est débattue pendant 5 minutes [] puis a coulée [] tandis que son ami essayait de le remonter à la surface []. Finalement ils ont coulé tous les deux. Ils étaient à une dizaine de mètres du bord sans parvenir à le regagner". - Couche de glace d'1,5 cm - C'est un groupe de témoins présents sur les berges du lac qui aurait d'abord tenté de leur porter secours en "envoyant un panneau dans l'eau", selon le même témoin, puis aurait donné l'alerte, selon les pompiers de Sallanches. Les secours ont alors envoyé sur place une quinzaine d'hommes, ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie. "Les trois jeunes jouaient à lancer un bout de bois sur la glace et à aller le chercher les uns après les autres. C'est de cette manière que l'accident est survenu", ont précisé les gendarmes. Appuyés par une équipe de plongeurs, les secours sont parvenus à remonter les adolescents en arrêt cardio-respiratoire après "20 minutes passées dans l'eau", mais n'ont pas réussi à les réanimer. Choqué, le jeune garçon de 15 ans qui les accompagnait a été transporté à l'hôpital de Sallanches pour des examens. Les trois jeunes gens étaient originaires de la ville de Cluses. "Il ont été récupérés à 2 et 3 mètres de profondeur. Selon les enquêteurs, la couche de glace n'était épaisse que de 1,5 cm. D'après les premiers éléments de l'enquête, il ne semble pas qu'une responsabilité particulière puisse être engagée", a souligné le procureur de la République à Bonneville Pierre-Yves Michau. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Elle a été confié à la brigade de gendarmerie de Marignier. Les cas de noyade dans des lacs gelés sont peu fréquents en France. Selon des archives de l'AFP, le 5 février 2012 un enfant de 11 ans s'était noyé à Corcieux (Vosges) en jouant sur un lac gelé dont la glace avait craqué. Le 29 décembre 2010, un adolescent de 16 ans était mort au CHU de Clermont-Ferrand après avoir porté secours à un ami tombé dans un lac gelé, à Archignat (Allier). Les deux garçons appartenaient à un groupe de jeunes qui s'amusaient autour de l'étang. Le 24 décembre 2007, les corps de deux jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans avaient été retrouvés dans un lac gelé à Paisy-Cosdon (Aube), à environ 30 km de Troyes. Les deux jeunes jouaient souvent au base-ball à proximité du lac.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire